Genoa-Parma: le formazioni ufficiali

La 9a giornata di Serie A si chiude con la gara tra Genoa e Parma. Una sfida tra due squadre non al meglio in classifica che sono alla ricerca di punti pesanti. Queste le formazioni ufficiali:

Genoa: Paleari; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov

Parma: Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius

