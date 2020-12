Foto e filmati privati finiscono in rete. Ma perché Guendalina Tavassi si deve giustificare? - (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Galici Foto e video intimi di Guendalina Tavassi sono finiti online, hackerati dal suo telefono: si chiama revenge porn ed è reato. Ma allora perché è lei a doversi giustificare? Su Guendalina Tavassi si è scritto tanto, forse pure troppo in passato. Svampita, verace, coatta per qualcuno, non incarna di certo lo stereotipo dell'artista di gran carriera del piccolo schermo, anche perché la sua arte non è ancora del tutto pervenuta. Ma oggi questo non è importante, perché Guendalina è caduta vittima del web, di un gioco maschino che ne ha brutalmente violato la privacy e per un momento i dibattiti sul perché frequenti ancora la tv dopo tanti anni possono, e devono, essere messi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Galicie video intimi disono finiti online, hackerati dal suo telefono: si chiama revenge porn ed è reato. Ma alloraè lei a doversi? Susi è scritto tanto, forse pure troppo in passato. Svampita, verace, coatta per qualcuno, non incarna di certo lo stereotipo dell'artista di gran carriera del piccolo schermo, anchela sua arte non è ancora del tutto pervenuta. Ma oggi questo non è importante,è caduta vittima del web, di un gioco maschino che ne ha brutalmente violato la privacy e per un momento i dibattiti sulfrequenti ancora la tv dopo tanti anni possono, e devono, essere messi ...

