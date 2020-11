È andato in bagno la mattina presto, ma non si aspettava di trovarci qualcosa del genere [VIDEO] (Di lunedì 30 novembre 2020) In Argentina, un avvocato della città di La Plata, è diventato molto virale per un evento raro che non ha nulla a che fare con il sistema giudiziario. Una mattina, la sorella si è alzata di buona leva per recarsi in bagno. Dopo aver acceso la luce ha avuto uno spavento enorme. Infatti, in bagno c’era una grande lucertola. L’uomo ha così deciso di postare una foto dell’animale sul suo profilo twitter. Ma non è finita qui, perché ha deciso anche di condividere un VIDEO che mostra come sono riusciti a portare l’animale fuori dal water. credit: pixabay/Klaise Le urla son state tante, anche perché l’animale, che come potrete vedere nella foto è veramente enorme, era molto spaventato dalla situazione e si aggrappava al bagno in atteggiamento di difesa. Alla fine, i due sono riusciti a spostare il grosso ... Leggi su virali.video (Di lunedì 30 novembre 2020) In Argentina, un avvocato della città di La Plata, è diventato molto virale per un evento raro che non ha nulla a che fare con il sistema giudiziario. Una, la sorella si è alzata di buona leva per recarsi in. Dopo aver acceso la luce ha avuto uno spavento enorme. Infatti, inc’era una grande lucertola. L’uomo ha così deciso di postare una foto dell’animale sul suo profilo twitter. Ma non è finita qui, perché ha deciso anche di condividere unche mostra come sono riusciti a portare l’animale fuori dal water. credit: pixabay/Klaise Le urla son state tante, anche perché l’animale, che come potrete vedere nella foto è veramente enorme, era molto spaventato dalla situazione e si aggrappava alin atteggiamento di difesa. Alla fine, i due sono riusciti a spostare il grosso ...

kiss76597700 : Pier si era alzato... se ne era andato in bagno ?? #gfvip - AngyDeVincenzo : Pierpaolo va in bagno subito dopo aver lasciato il letto di Elisabetta. E lei:'Ma è andato veramente in bagno?!' ?? #gregorelli - ila___90 : No ma Pier è andato in bagno ???? #gregorelli - GGiglio99 : @gian_forza Ha detto una cosa che mi sono perso perché sono andato in bagno e ha detto vaffanculo a caso - pvsychood : RT @francescomusto_: Comunque #CheccoZalone parlava del “Sei andato in bagno?” già anni fà #noneladurso #Genovese -