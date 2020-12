Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq: progressi settimanali per le notizie sui vaccini (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli indici azionari statunitensi sono avanzati su base settimanale, supportati dalla notizia che è probabile che la Food and Drug Administration statunitense approverà il vaccino contro il coronavirus entro la metà di dicembre. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno raggiunto un nuovo massimo record la scorsa settimana, mentre il Dow Jones Industrial Average ha chiuso la settimana per la prima volta sopra 29.990. I trader e gli investitori stanno ancora ignorando i contagi record di coronavirus negli Stati Uniti e le azioni continuano a essere oggetto di trading in un mercato rialzista. Le persone ricoverate nel Paese hanno toccato cifre record per diciassette giorni consecutivi e il dollaro USA è rimasto sotto pressione a causa del calo delle vendite durante le festività. Gli Stati Uniti hanno recentemente segnalato oltre 200.000 nuovi casi in un ... Leggi su invezz (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli indici azionari statunitensi sono avanzati su base settimanale, supportati dalla notizia che è probabile che la Food and Drug Administration statunitense approverà il vaccino contro il coronavirus entro la metà di dicembre. L’S&P 500 e ilhanno raggiunto un nuovo massimo record la scorsa settimana, mentre il DowIndustrial Average ha chiuso la settimana per la prima volta sopra 29.990. I trader e gli investitori stanno ancora ignorando i contagi record di coronavirus negli Stati Uniti e le azioni continuano a essere oggetto di trading in un mercato rialzista. Le persone ricoverate nel Paese hanno toccato cifre record per diciassette giorni consecutivi e il dollaro USA è rimasto sotto pressione a causa del calo delle vendite durante le festività. Gli Stati Uniti hanno recentemente segnalato oltre 200.000 nuovi casi in un ...

jane__eden : RT @Valori_it: Delle 320 società del Dow Jones Sustainability Index World nel 2016 una su 10 non aveva i requisiti Esg per farne parte. Lo… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Delle 320 società del Dow Jones Sustainability Index World nel 2016 una su 10 non aveva i requisiti Esg per farne parte. Lo… - RomaCaputMundi_ : @WomanInBlack24 Il CEO della NEWS GUARD è Gordon Crovitz ebreo sionista nonché Editore di The Wall Street Journal,… - TommyBrain : DOW JONES A 30.000 PUNTI. RECORD STORICO, MA L’ECONOMIA …' - IacobellisT : DOW JONES A 30.000 PUNTI. RECORD STORICO, MA L’ECONOMIA …' -