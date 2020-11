Dl ristori quater: rimborsi quasi simbolici. Ma slittano a primavera le scadenze fiscali (Di lunedì 30 novembre 2020) Altri 8 miliardi per compensare le chiusure di attività. Però chi ha perso 48 mila euro di fatturato ne riceve solo 8mila. Aiuti a precari e stagionali, rinviati gli acconti Irap, Ires e Irpef per le ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Altri 8 miliardi per compensare le chiusure di attività. Però chi ha perso 48 mila euro di fatturato ne riceve solo 8mila. Aiuti a precari e stagionali, rinviati gli acconti Irap, Ires e Irpef per le ...

