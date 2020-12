Detenuto conficca una penna in faccia all’agente: quattro i poliziotti in ospedale (Di lunedì 30 novembre 2020) Ennesimo episodio di violenza nelle carceri: un Detenuto ha conficcato una penna in faccia a un agente della polizia Penitenziaria, e ha aggredito i suoi colleghi. Pagani (UilPa): “Allarmante la regolarità delle aggressioni”. Secondo quanto si apprende dalle fonti, alla base del violento gesto perpetrato da un Detenuto del carcere di Pontedecimo (Genova) ci sarebbe L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Ennesimo episodio di violenza nelle carceri: unhato unaina un agente della polizia Penitenziaria, e ha aggredito i suoi colleghi. Pagani (UilPa): “Allarmante la regolarità delle aggressioni”. Secondo quanto si apprende dalle fonti, alla base del violento gesto perpetrato da undel carcere di Pontedecimo (Genova) ci sarebbe L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

