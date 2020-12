Basket | Meo Sacchetti | “Mi dispiace non aver potuto giocare con la Macedonia | avrei voluto dare più minutaggio a tutti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Vittoria sofferta ma decisamente significativa in ottica futura per l’Italia, che ha regolato la Russia per 70-66 nel terzo turno delle qualificazioni agli Europei 2022 dimaschile. Gli Azzurri si confermano così imbattuti nel gruppo B con tre vittorie su altrettanti incontri disputati, nonostante una squadra formata da cinque esordienti e diversi giovani che devono ancora fare esperienza in campo internazionale. Peccato per il match di sabato scorso che non si èdisputare per la positività di tre giocatori macedoni al Covid, ma il bilancio finale della spedizione tricolore nella bolla di Tallin si può considerare incoraggiante. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal C.T. Meoal sito federale dopo il successo con la Russia. “Questi ragazzi si sono trovati bene insieme e nonostante i pochi allenamenti stasera ...