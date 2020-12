Amici 2020, il daytime di oggi 30 novembre: Zerbi dà un 2 a Evandro (Di lunedì 30 novembre 2020) Il daytime di oggi 30 novembre È andata in onda la puntata del daytime di Amici su Italia Uno come ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 19. oggi 30 novembre, sono continuate le riconferme dei banchi degli studenti della scuola e nessun altro è andato via, oltre a Giulio di cui però abbiamo già visto la sua uscita fuori dal programma Mediaset. Leggi anche Amici 2020, sale la tensione tra alunni e insegnanti: Rosa Vs Celentano Ci sono stati però dei momenti di scontro tra un concorrente e il suo insegnante. L’ESIBIZIONE DI Evandro Per questa settimana Evandro ha preparato due brani voluti da lui stesso, scartando invece quelle proposte dal suo insegnante Rudy Zerbi. Si è esibito ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildi30È andata in onda la puntata deldisu Italia Uno come ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 19.30, sono continuate le riconferme dei banchi degli studenti della scuola e nessun altro è andato via, oltre a Giulio di cui però abbiamo già visto la sua uscita fuori dal programma Mediaset. Leggi anche, sale la tensione tra alunni e insegnanti: Rosa Vs Celentano Ci sono stati però dei momenti di scontro tra un concorrente e il suo insegnante. L’ESIBIZIONE DIPer questa settimanaha preparato due brani voluti da lui stesso, scartando invece quelle proposte dal suo insegnante Rudy. Si è esibito ...

lorepregliasco : L'articolo da leggere oggi è questo. È tradotto in italiano, quindi potete anche mandarlo a amici e colleghi. Che… - ilfoglio_it : Paola Taverna promuove una riforma per introdurre il “merito” nelle nomine pubbliche. Ma il problema non è la legge… - sissiago : RT @lorepregliasco: L'articolo da leggere oggi è questo. È tradotto in italiano, quindi potete anche mandarlo a amici e colleghi. Che bel… - flbbergasted : la figliola finta attivista moralista miss senso civico 2020 una settimana fa faceva le invettive contro la gente d… - adario : RT @lorepregliasco: L'articolo da leggere oggi è questo. È tradotto in italiano, quindi potete anche mandarlo a amici e colleghi. Che bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2020 HTTP/1.1 Server Too Busy