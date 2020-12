3 dicembre, giornata delle persone con disabilità: l’invito del ministero (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 3 dicembre si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 con la Risoluzione n. 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allo scopo di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il benessere L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 3si celebra lainternazionalecon, istituita nel 1992 con la Risoluzione n. 47/3 dell’Assemblea GeneraleNazioni Unite, allo scopo di sostenere la piena inclusioneconin ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il benessere L'articolo .

