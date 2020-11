Una task force di 300 persone e un comitato di sei manager: ecco chi gestirà il Recovery Fund (Di domenica 29 novembre 2020) Una task force di 300 persone, un comitato esecutivo composto da sei manager e il comitato interministeriale affari europei. Prende forma la struttura che, sotto lo sguardo del premier Giuseppe Conte, del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, sarà chiamata a gestire i circa 209 miliardi di euro complessivi in arrivo nei prossimi mesi da Bruxelles nell’ambito del Recovery Fund. Il comitato esecutivo avrà poteri speciali La maxi task force da 300 esperti avrà il compito di coadiuvare il comitato esecutivo, organo tecnico che sarà responsabile degli obiettivi del Recovery Plan italiano e che terrà in ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Unadi 300, unesecutivo composto da seie ilinterministeriale affari europei. Prende forma la struttura che, sotto lo sguardo del premier Giuseppe Conte, del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, sarà chiamata a gestire i circa 209 miliardi di euro complessivi in arrivo nei prossimi mesi da Bruxelles nell’ambito del. Ilesecutivo avrà poteri speciali La maxida 300 esperti avrà il compito di coadiuvare ilesecutivo, organo tecnico che sarà responsabile degli obiettivi delPlan italiano e che terrà in ...

