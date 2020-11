Sci di fondo oggi, Pursuit Ruka 2020: orari, tv, programma, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 29 novembre 2020) Ultima giornata di gara a Ruka, per l’apertura della Coppa del Mondo di sci di fondo (11° Nordic Opening, 8° Ruka Triple): dopo la sprint e le prime gare distance, entrambe disputate a tecnica classica, è oggi la volta degli inseguimenti a tecnica libera. A partire davanti sono solo norvegesi: Therese Johaug e Johannes Klaebo, infatti, approfittano del fatto di essersi classificati davanti a tutti nelle gare con partenza a intervalli di ieri. Tra le donne saranno la svedese Frida Karlsson e la russa Natalia Nepryaeva a cercare di dare filo da torcere alla leader, mentre per quanto riguarda gli uomini Klaebo dovrà guardarsi dagli assalti dei russi, Alexey Chervotkin e Alexander Bolshunov in primis. L’Italia ha buone chance soprattutto tra gli uomini, con Francesco De Fabiani 15° alla ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Ultima giornata di gara a, per l’apertura della Coppa del Mondo di sci di(11° Nordic Opening, 8°Triple): dopo la sprint e le prime gare distance, entrambe disputate a tecnica classica, èla volta degli inseguimenti a tecnica libera. A partire davanti sono solo norvegesi: Therese Johaug e Johannes Klaebo, infatti, approfittano del fatto di essersi classificati davanti a tutti nelle gare cona intervalli di ieri. Tra le donne saranno la svedese Frida Karlsson e la russa Natalia Nepryaeva a cercare di dare filo da torcere alla leader, mentre per quanto riguarda gli uomini Klaebo dovrà guardarsi dagli assalti dei russi, Alexey Chervotkin e Alexander Bolshunov in primis. L’Italia ha buone chance soprattutto tra gli uomini, con Francesco De Fabiani 15° alla ...

