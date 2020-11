Juve, senti Khedira: “Voglio andare in Premier”. Contatti con Ancelotti e Mourinho (Di domenica 29 novembre 2020) Sami Khedira, finito fuori squadra alla Juventus e fuori dal giro della nazionale, esprime alla ZDF, il suo desiderio di lasciare il bianconero: sogno Mourinho Messo fuori squadra dalla Juventus, Sami Khedira, a 33 anni, non vuole smettere di giocare ad alti livelli. In un’intervista concessa alla tv tedesca ZDF, parla del possibile rientro nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 novembre 2020) Sami, finito fuori squadra allantus e fuori dal giro della nazionale, esprime alla ZDF, il suo desiderio di lasciare il bianconero: sognoMesso fuori squadra dallantus, Sami, a 33 anni, non vuole smettere di giocare ad alti livelli. In un’intervista concessa alla tv tedesca ZDF, parla del possibile rientro nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve senti Juventus, senti Khedira: "Ecco cosa penso di Pirlo" Tuttosport Cabrini: «Se fosse stato alla Juve sarebbe vivo» Sdegno, poi chiede scusa

NAPOLI «Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli». Così ieri Antonio Cabrini, campione del Mondo nel 1982 e per tredici stagioni punto di forza bianconero, ...

Juventus parla Khedira: ” Premier un’ opzione, non vado via a Gennaio”

Juventus parla Khedira - Sami Khedira centrocampista tedesco classe 1987 della Juventus negli scorsi anni è stato il pilastro e l' artefice di tante ...

