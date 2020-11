Interviste Gp Bahrain | le parole dei protagonisti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) Il gran premio del, si è concluso con la vittoria di Lewis Hamilton. Ennesima prova di forza del britannico che dopo aver ottenuto la pole, conclude al meglio il suo weekend. Una gara che ha visto grande timore per quanto successo a Romain Grosjean. Il francese della Haas ha avuto un incidente dal quale è riuscito a salvarsi. La vettura si è prima separata in due e poi ha preso fuoco. Il pilota attualmente si trova in ospedale, a causa delle conseguenze riportate dall’incidente.Gp: come sta Grosjean? Sulle condizioni del pilota, ha fatto chiarezza il team principal della Hass, Guther Steiner. Queste ledel team principal italiano: “Romain è cosciente, ho parlato con Grosjean. Sta bene, un po’ acciaccato: lamenta qualche scottatura alle caviglie e alle mani, anche se non ...