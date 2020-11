Il toro ferito e il granello di senape | così il Benevento va in paradiso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Lo spilungone adombrato ha due piedi con cui potrebbe fare tutto, anche suonare la Primavera di Vivaldi. Si avvicina all’arbitro, blatera qualcosa in ‘itagnolo’ e aggrotta le sopracciglia. Il Ciro Vigorito non è Las Ventas di Madrid, soprattutto con i tempi che corrono, ma Alvaro Morata in quest’arena è un. Il rosso estratto da Pasqua, più che innervosirlo, ne segna la resa definitiva. Era già successo tante volte in questo avvio che fosse lo spagnolo a togliere le castagne dal fuoco juventino nascondendo i limiti di un gioco prevedibile. Ci stava riuscendo anche nel Sannio, con l’ennesima prodezza: controllo orientato sul lancio di Chiesa, finta di andare sul destro e mancino funesto per il vantaggio. Correva il minuto 21 e persino nello sguardo del sempre impassibile Pirlo si poteva ...