Il Piemonte torna in zona arancione: a Torino lunghe file fuori dai negozi. Le immagini (Di domenica 29 novembre 2020) Il Piemonte passa dalla zona rossa a zona arancione e le strade di Torino si affollano. I negozi hanno rialzato le serrande e fuori dalle porte si sono formate lunghe code, non sempre nel rispetto del distanziamento fisico. Tanti esercenti hanno riaperto con sconti e promozioni prolungando il ‘Black Friday’ e attirando molti clienti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Ilpassa dallarossa ae le strade disi affollano. Ihanno rialzato le serrande edalle porte si sono formatecode, non sempre nel rispetto del distanziamento fisico. Tanti esercenti hanno riaperto con sconti e promozioni prolungando il ‘Black Friday’ e attirando molti clienti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Il Piemonte torna in zona arancione: a Torino lunghe file fuori dai negozi. Le immagini - Noovyis : (Il Piemonte torna in zona arancione: a Torino lunghe file fuori dai negozi. Le immagini) Playhitmusic - - ilfattovideo : Il Piemonte torna in zona arancione: a Torino lunghe file fuori dai negozi. Le immagini - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Piemonte e Lombardia diventano zone arancioni, folla in centro a Torino, a Milano torna lo shopping https… - RobRe62 : RT @sole24ore: #Coronavirus, dopo Lombardia, Piemonte e Calabria, anche la Toscana verso la promozione -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte torna Il Piemonte torna in zona arancione: a Torino lunghe file fuori dai negozi. Le immagini Il Fatto Quotidiano Il Piemonte torna in zona arancione: a Torino lunghe file fuori dai negozi. Le immagini

Il Piemonte passa dalla zona rossa a zona arancione e le strade di Torino si affollano. I negozi hanno rialzato le serrande e fuori dalle porte si sono formate lunghe code, non sempre nel rispetto del ...

Coronavirus: folla nel centro di Torino. Torna lo shopping a Milano – Cronaca

Il Piemonte va dalla zona rossa alla zona arancione e le strade di Torino sono affollate, con incontri reali. Ai negozi bastava aprire le persiane per ...

Il Piemonte passa dalla zona rossa a zona arancione e le strade di Torino si affollano. I negozi hanno rialzato le serrande e fuori dalle porte si sono formate lunghe code, non sempre nel rispetto del ...Il Piemonte va dalla zona rossa alla zona arancione e le strade di Torino sono affollate, con incontri reali. Ai negozi bastava aprire le persiane per ...