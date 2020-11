Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma in lacrime: “Io cresciuta da sola” (Di domenica 29 novembre 2020) Una mattina abbastanza complicata per Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip. La nuova arrivata in Casa ha infatti deciso di aprirsi, scoppiando però in lacrime. Selvaggia ha voluto raccontare di alcuni momenti che hanno segnato la sua adolescenza. In particolar modo, Selvaggia ha spiegato ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip di essere cresciuta da sola. Questo le sarebbe costato molta fatica. Il fatto di crescere da sola avrebbe condizionato la vita di Selvaggia e non poco. Anche per questo, la ragazza questa mattina ha voluto parlarne al Grande Fratello Vip. A consolarla in particolar modo Maria Teresa Ruta: “Noi ti supportiamo. Tu sei come me. La vita ci ... Leggi su gossipblog (Di domenica 29 novembre 2020) Una mattina abbastanza complicata peralVip. La nuova arrivata in Casa ha infatti deciso di aprirsi, scoppiando però inha voluto raccontare di alcuni momenti che hanno segnato la sua adolescenza. In particolar modo,ha spiegato ai coinquilini della casa delVip di essereda sola. Questo le sarebbe costato molta fatica. Il fatto di crescere da sola avrebbe condizionato la vita die non poco. Anche per questo, la ragazza questa mattina ha voluto parlarne alVip. A consolarla in particolar modo Maria Teresa Ruta: “Noi ti supportiamo. Tu sei come me. La vita ci ...

