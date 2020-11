Granato (M5S): formazione obbligatoria per docenti in classe con alunni con disabilità? Solo se retribuita (Di lunedì 30 novembre 2020) "Sono d’accordo sull’art. 164 della legge di bilancio che prevede che i docenti che abbiano a che fare con studenti con disabilità, anche se insegnano su posto comune, debbano aggiornare la formazione sulla disabilità con cui si devono confrontare, perché questo fa parte delle competenze necessarie a corredo della loro professionalità, ma ritengo fondamentale che quelle ore che si richiedono debbano essere adeguatamente retribuite" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) "Sono d’accordo sull’art. 164 della legge di bilancio che prevede che iche abbiano a che fare con studenti con, anche se insegnano su posto comune, debbano aggiornare lasullacon cui si devono confrontare, perché questo fa parte delle competenze necessarie a corredo della loro professionalità, ma ritengo fondamentale che quelle ore che si richiedono debbano essere adeguatamente retribuite" L'articolo .

