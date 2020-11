(Di domenica 29 novembre 2020) Scappava da qualcosa Gianmarco, qualcuno lo rincorreva, qualcuno lo ha spinto? Il suo corpo senza vita è stato trovato la mattina del 9 agosto scorso in un'intercapedine larga appena 80 centimetri. La ...

PalermoToday : Gimmy Pozzi: il giallo del campione di kickboxing morto all'isola di Ponza - Today_it : Gimmy Pozzi: il giallo del campione di kickboxing morto all'isola di Ponza - FaroGuardia : Quarto Grado, il caso di Gimmy Pozzi morto all'isola di Ponza: fascicolo per omicidio contro ignoti -

Ultime Notizie dalla rete : Gimmy Pozzi

Gianmarco Pozzi, detto Gimmy, aveva 28 anni, ex campione di kick boxing, è stato ritrovato morto a Ponza la mattina del 9 agosto. Il corpo era rannicchiato in un terrapieno della casa dove viveva con ...Gianmarco Pozzi, campione romano di kickboxing, fu trovato senza vita in un’intercapedine fra due edifici il 9 agosto scorso. «Vogliamo sapere chi chiamò il 118 quella mattina ...