Gara F1 GP Bahrain 2020, Hamilton il re del deserto (Di domenica 29 novembre 2020) Lewis Hamilton va a vincere la lunghissima e stranissima Gara nel deserto del Bahrain, dopo un bruttissimo incidente per Grosjean, la Gara è stata sospesa per 1 ora e mezza, il francese fortunatamente è uscito illeso dalla vettura. Secondo Verstappen e terzo Albon, ottima la Gara delle McLaren pessima la Gara della Mercedes di Bottas e le due Ferrari le quali non portano a casa nemmeno un punto. Sfortunato Perez. Gara F1 GP Bahrain 2020 – La partenza Si spengono i semafori nel deserto del Sakhir, ottimo lo spunto della Mercedes di Hamilton, male Bottas che viene superato dalle Red Bull e la Racing Point di Perez. Bandiera rossa in pista per un bruttissimo incidente di Grosjean, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Lewisva a vincere la lunghissima e stranissimaneldel, dopo un bruttissimo incidente per Grosjean, laè stata sospesa per 1 ora e mezza, il francese fortunatamente è uscito illeso dalla vettura. Secondo Verstappen e terzo Albon, ottima ladelle McLaren pessima ladella Mercedes di Bottas e le due Ferrari le quali non portano a casa nemmeno un punto. Sfortunato Perez.F1 GP– La partenza Si spengono i semafori neldel Sakhir, ottimo lo spunto della Mercedes di, male Bottas che viene superato dalle Red Bull e la Racing Point di Perez. Bandiera rossa in pista per un bruttissimo incidente di Grosjean, ...

SkySportF1 : ?? Sprint Race piena di colpi di scena ?? Gara difficile per i due contendenti al titolo: @SchumacherMick 7°,… - sportli26181512 : Formula 1, Lance Stroll si ribalta con la Racing Point nel GP del Bahrain. VIDEO: Gara pazza a Sakhir: subito dopo… - Lucia05149332 : RT @Agenzia_Ansa: #F1, partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Auto in fiamme, sospesa la gara - F1inGenerale_ : F1 | GP Bahrain – Sintesi Gara: Hamilton vince sulle Red Bull. Paura per Grosjean: vivo per miracolo - Eurosport_IT : Ancora Hamilton in una giornata davvero delicata per la @F1 ???? #Hamilton | #F1 | #BahrainGP -