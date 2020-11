False mail per il superbonus 110% dall’Agenzia delle Entrate, come smascherarle (Di domenica 29 novembre 2020) Una campagna di phishing sta colpendo molti italiani con False mail relative al superbonus 110% che sembrano inviate dall’Agenzia delle Entrate ma che non hanno proprio nulla di ufficiale. Il tentativo di truffa è davvero ben costruito e per questo motivo va esaminato nel dettaglio, per evitare che più di qualcuno incappi in un serio pericolo rappresentato da un malware o peggio ancora, metta a repentaglio i suoi dati. La falsa missiva è stata segnalata dalla stessa Agenzia delle Entrate in questi giorni. Questa contiene il logo dell’ente pubblico e sembra originale in ogni sua parte. La comunicazione è firmata infatti dall’ “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate” e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Una campagna di phishing sta colpendo molti italiani conrelative alche sembrano inviatema che non hanno proprio nulla di ufficiale. Il tentativo di truffa è davvero ben costruito e per questo motivo va esaminato nel dettaglio, per evitare che più di qualcuno incappi in un serio pericolo rappresentato da un malware o peggio ancora, metta a repentaglio i suoi dati. La falsa missiva è stata segnalata dalla stessa Agenziain questi giorni. Questa contiene il logo dell’ente pubblico e sembra originale in ogni sua parte. La comunicazione è firmata infatti dall’ “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia” e ...

