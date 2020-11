Di Maio: "Italia deve correre, rimpasto fantascienza" (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Leggo 'appassionanti' retroscena su fantomatici rimpasti". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Leggo 'appassionanti' retroscena su fantomatici rimpasti". Così il ministro degli Esteri Luigi Di. "Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per ...

sentonyiwobi : Di Maio si ricordi che è il Ministro degli #Esteri dell'Italia e lavori per collocare nel posto dove merita il nost… - Corriere : Di Maio: «Forza Italia nella maggioranza? Dialogo con tutti, ma il rimpasto sarebbe un insulto» - SStayfoolish : @LucaBizzarri Forza Italia ha lanciato un'opa su Di Maio, già da qualche mese - SplendorSolis00 : RT @TerreImpervie: Di Maio: l'Italia deve correre Io, fossi in voi, farei allenamenti intensivi per tutto il governo, più andate avanti e… - fisco24_info : Di Maio: l'Italia deve correre, rimpasto è fantascienza: 'Pensiamo a come sfruttare al meglio risorse del Recovery… -