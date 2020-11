David Lynch e Netflix insieme per una serie tv e non è Twin Peaks

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Diversi mesi faaveva raccontato la sua quarantena e di come avesse diverse idee per i suoi prossimi progetti. Per passare il tempo aveva invitato i suoi fan a iscriversi al suo canale YouTube dove il geniale regista si divertiva a dare le previsioni meteo. “Potrebbero esserci cose in arrivo, ciò significa che passeremo meno tempo sul mio canale YouTube”, aveva dichiarato la scorsa estate, il che aveva fatto intuire che c’era qualcosa all’orizzonte. Un nuovo progetto oppure la quarta stagione di. La notizia non è ancora ufficiale ma stando a Production Weekly, il cineasta starebbe sviluppando una nuovatvdal titolo provvisorio Wisteria, le cui riprese inizieranno nel maggio 2021. Non si hanno ulteriori informazioni ...