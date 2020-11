Carlotta Mantovan | la vedova Frizzi di nuovo felice | “mi prendo i tuoi baci”

(Di domenica 29 novembre 2020)sembra aver ritrovato il sorriso dopo quasi due anni e mezzo dalla morte di FabrizioDopo aver sofferto per più di due anni, per la scomparsa del marito,sembra aver ritrovato il sorriso accanto a qualcuno di speciale. Fabrizioè venuto a mancare nel 2018 lasciando la sua compagna e sua figlia Stella da L'articolo Curiosauro.

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Mantovan

DiLei Vip

Il volto distrutto dal dolore e rigato dalle lacrime. Rita Dalla Chiesa provata al funerale dell'ex marito Fabrizio Frizzi e sorretta dall'amica Mara Venier fuori dal sagrato della Chiesa degli Artist ...In migliaia in piazza Del Popolo a Roma per i funerali di Fabrizio Frizzi. Dagli amici vip Antonella Clerici, Milly Carlucci, Simona Ventura, Massimo Giletti, Gerry Scotti, Leonardo Pieraccioni, Mara ...