Xbox acquisisce SEGA Aaron Greenberg non la smette di pubblicare ' ricci' e accende i rumor

Leggi su eurogamer

(Di sabato 28 novembre 2020) Microsoft estanno nascondendo qualcosa: questa è la convinzione del popolo videoludico. Secondo le teorie più gettonate, la casa di Sonic sarà la prossima a rientrare nella campagna acquisti di. Dopo Bethesda, perché non volgere le proprie attenzioni anche al mercato giapponese, con una delle case nipponiche più famose? Esistono numerose argomentazioni che possono essere esposte per sfatare queste voci e convinzioni (in primis ricordandovi chenon è solo videogiochi, ma un vero impero multimediale in patria), ma anche in quel caso, la community ne è certa: le due compagnie hanno almeno un progetto in cantiere. La prova di questo patto segreto?, general manager diGames Marketing, il quale ha recentemente pubblicato su Instagram un'immagine che ...