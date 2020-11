Veronica muore col bambino in grembo: lascia una piccola di 3 anni (Di sabato 28 novembre 2020) Una tragica storia che arriva da Nocera Inferiore dove una giovane madre, incinta di cinque mesi ha perso la vita per il Covid19. Veronica Stile (Facebook)Veronica sta male, ha la febbre, ma la situazione tende a peggiorare con i giorni che passano. E’ incinta di 4 mesi Veronica Stilo, ha 33 ani ed è già madre di un bimbo piccolo. La febbre non passa, le medicine non frenano il Covid19, al quale la donna risulta essere positiva. E ‘necessario il ricovero. Ma la situazione peggiora ancora, ed in pochi giorni Veronica muore, insieme al suo bambino, lasciando nello sconforto e nel dolore tutta la sua famiglia, e quel piccolo che non riabbraccerà più la sua mamma. Il comune di Nocera Inferiore, in provincia di Napoli, dove viveva ... Leggi su chenews (Di sabato 28 novembre 2020) Una tragica storia che arriva da Nocera Inferiore dove una giovane madre, incinta di cinque mesi ha perso la vita per il Covid19.Stile (Facebook)sta male, ha la febbre, ma la situazione tende a peggiorare con i giorni che passano. E’ incinta di 4 mesiStilo, ha 33 ani ed è già madre di un bimbo piccolo. La febbre non passa, le medicine non frenano il Covid19, al quale la donna risulta essere positiva. E ‘necessario il ricovero. Ma la situazione peggiora ancora, ed in pochi giorni, insieme al suondo nello sconforto e nel dolore tutta la sua famiglia, e quel piccolo che non riabbraccerà più la sua mamma. Il comune di Nocera Inferiore, in provincia di Napoli, dove viveva ...

