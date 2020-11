Valerina Marini | a Verissimo la verità sul suo ex fidanzato

Leggi su gossipblog

(Di sabato 28 novembre 2020) Una lunga intervista quella rilasciata da Valeria, dove ha raccontato di aver subito una truffa insieme alla mamma, Gianna. La showgirl molto provata ha così specificato di aver dovuto affrontare un durissimo periodo dopo che la madre è stata truffata. Mamma Gianna avrebbe perso più di 300 mila euro, vivendo un incubo per più di due anni e mezzo. Alla figlia Valeria, mamma Gianna ha nascosto tutto per molto tempo, probabilmente per vergogna, così l’attrice si è accorta dell’estorsione subita dalla madre soltanto con un anno e mezzo di ritardo. Chi ha truffato mamma Gianna l’ha spronata ad investire in modo completamente errato i suoi risparmi. Come specificato da Valeria, mamma Gianna avrebbe quindi perso una ingente quantità di denaro a causa di investimenti falsi: chi l’ha truffata le ...