Richard Rios Inter in giornata primi contatti con il Palmeiras | la risposta del club e la valutazione del giocatore

L’Inter accelera sul fronte mercato: Richard Rios, talento colombiano classe 2000 del Palmeiras, potrebbe presto approdare in nerazzurro. Dopo i primi contatti con il club brasiliano, l’interesse dei nerazzurri si fa più concreto, puntando a un rinforzo di qualità per il centrocampo. Con 11 gol e 9 assist nelle ultime stagioni, Rios rappresenta la nuova scommessa europea. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento, aprendo un nuovo capitolo per il giovane talento.

Richard Rios Inter, i nerazzurri fanno sul serio per il colombiano. Nel pomeriggio primi contatti con il Palmeiras: la risposta del club brasiliano. Il nome nuovo per il centrocampo dell’ Inter è quello del classe 2000 Richard Rios. Il colombiano viene da ottime stagioni con la maglia del Palmeiras, e per lui sembra arrivato il momento del grande salto in Europa. Autore di 11 gol e 9 assist con la maglia della squadra sudamericana in 139 presenze, il centrocampista piace anche a Tottenham, Everton e Nottingham Forest. L’Inter, comunque, farebbe sul serio per Richard Rios, e secondo l’emittente brasiliana DSPORTS nel pomeriggio si sarebbero registrati i primi contatti con il Palmeiras. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Richard Rios Inter, in giornata primi contatti con il Palmeiras: la risposta del club e la valutazione del giocatore

In questa notizia si parla di: rios - inter - richard - primi

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra.

? L'Inter ha avuto un primo contatto col Palmeiras per Richard Rios. I nerazzurri hanno chiesto informazioni: il prezzo base per avviare la trattativa è di 25 milioni anche se la clausola rescissoria è stimata intorno ai 100. Il Palmeiras è pronto a trattare p Vai su Facebook

L'Inter ha avuto un primo contatto col Palmeiras per Richard Rios. I nerazzurri hanno chiesto informazioni: il prezzo base per avviare la trattativa è di 25M€, anche se la clausola rescissoria è stimata intorno ai 100. Il Palmeiras è pronto a trattare per la parten Vai su X

Chi è Richard Rios, obiettivo dell'Inter: il ruolo, le polemiche extra campo, il sei vecchio a Otamendi; Inter, chi è Richard Rios: il centrocampista da 30 milioni che ha zittito Otamendi e preso la maglia di Messi; Moretto: “Richard Rios piace molto all’Inter, così come Rovella. Ma tutto ruota intorno a Calha”.

Inter, chi è Rios: il centrocampista da 30 milioni che ha "zittito" Otamendi e preso la maglia di Messi - I nerazzurri sono interessati al classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia del Palmeiras in questo Mondiale per Club. Segnala calciomercato.com

Chi è Richard Rios, obiettivo dell'Inter: il ruolo, le polemiche extra campo, il "sei vecchio a Otamendi" - Il centrocampista del Palmeiras è passato dal futsal al calcio, ha vinto in Brasile e sfiorato una Copa America. Si legge su msn.com