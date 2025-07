Motociclista lombardo sbranato da un orso in Romania Omar Farang Zin ha filmato la sua morte | Che bello viene verso di me

Tragedia sulla Transfagar?an, una delle strade più suggestive della Romania, dove un motociclista lombardo ha perso la vita in modo drammatico. Omar Farang Zin, 48enne di Varese, documentava con il suo cellulare gli ultimi momenti prima dell’attacco di un’orsa durante un tentativo di nutrirla. Un episodio che scuote e ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare la natura. La sua morte poteva essere evitata, e ora resta il vuoto di una vita spezzata troppo presto.

Varese – Una tragedia che poteva essere evitata si è consumata giovedì sulla Transf?g?r??an, una delle strade più spettacolari della Romania. Omar Farang Zin, turista italiano di 48 anni, è stato ucciso da un'orsa mentre tentava di nutrirla, documentando con il proprio cellulare gli ultimi istanti della sua vita. L'uomo, classe 1976, è impiegato alla Sea e lavora come autista all' aeroporto di Malpensa: guida i mezzi sulle piste. L'attacco dell'orsa . L'uomo aveva percorso la strada montana in motocicletta, godendosi il paesaggio e incontrando gli orsi che abitualmente scendono dalla foresta in cerca di cibo dai passanti.