Traffico Roma del 03-07-2025 ore 20 | 30

Se sei in viaggio a Roma il 3 luglio 2025 alle 20:30, preparati a navigare tra code e rallentamenti. La rete stradale cittadina si presenta intensamente trafficata, con ingorghi sul raccordo anulare e nelle principali vie come Via della Bufalotta, Appia e Pontina. La situazione richiede pazienza e attenzione: ecco tutto ciò che devi sapere per pianificare al meglio il tuo spostamento in serata.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e la via Appia code anche in esterna tra Pontina e Tuscolana sulla via Pontina code per un incidente tra Spinaceto e di raccordo anulare è trafficata anche la carreggiata in direzione opposta intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con ode tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale at code sulla stessa tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni nella stessa direzione ancora code tra Tiburtina e San Lorenzo da poco riaperto il tratto di Lungotevere di Pietra Papa tra via avicenna e Piazza Augusto Righi segnalato in precedenza ha chiuso per un intervento dei vigili del fuoco su un albero pericolante sono in programma lavori notturni sulla diramazione Roma Sud tra le 22 di questa sera alle 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Torrenova di raccordo anulare In entrambe le direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.