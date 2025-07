LIVE Sinner-Vukic 6-1 6-1 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | siamo on serve nel 3° set

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento di Jannik Sinner si scontra con la grinta di Vukic in un match avvincente. Tra scambi spettacolari e tensione palpabile, ogni punto è un’emozione da vivere insieme. Rimanete aggiornati per non perdere neanche un colpo di questa sfida epica, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del tennis. La partita è appena cominciata, e il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Prima vincente. 0-15 Parte con l’errore di dritto Vukic. 2-1 Il prossimo avversario del n.1 del seeding sarĂ infatti Pedro Martinez (SPA), che ha regolato il 3 parziali Navone. 40-0 Recupero out Vukic sulla prima palla corta di Sinner. Let 30-0 Prima a segno. 15-0 Altro vincente di rovescio lungoriga, ma il bello è che lo gioca scivolando. 1-1 Altra prima, gioco per l’aussie e ovazione. 40-30 Prima vincente Vukic. 30-30 Largo il rovescio di Vukic. 30-15 Risposta incisiva di rovescio e punto. Non molla neanche questo game Jannik. 30-0 Servizio, dritto e comoda volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 6-1, 6-1, 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: siamo on serve nel 3° set

In questa notizia si parla di: vukic - sinner - diretta - wimbledon

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

#Sinner-#Vukic, diretta #Wimbledon: il 2° turno di Jannik in tempo reale Vai su X

Wimbledon, Sinner atteso all'esame Vukic. 6 azzurri in campo per provare a raggiungere il terzo turno Vai su Facebook

Sinner-Vukic a Wimbledon, risultato in diretta 6-1 6-1: Jannik avanti due set a zero; Wimbledon: a Sinner il primo set con Vukic (6-1) DIRETTA; Wimbledon, Sinner Vukic in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta.

Sinner-Vukic diretta 6-1 6-1 1-0: dove vederla in tv e streaming. Il secondo turno a Wimbledon - Jannik Sinner scende in campo oggi, giovedì 3 luglio, per il secondo turno di Wimbledon contro l'australiano Vukic. Come scrive ilmessaggero.it

Sinner-Vukic, diretta Wimbledon: il 2° turno di Jannik in tempo reale - Il numero 1 del mondo in campo contro l'australiano numnero 93 al mondo per raggiungere il 3° turno dello slam britannico ... Si legge su tuttosport.com