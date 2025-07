Mps fissa al 35% la soglia minima dell' ops Mediobanca

Mps fissa al 35% la soglia minima per l'ops su Mediobanca, un punto cruciale che potrebbe cambiare le carte in tavola. L'efficacia dell'offerta pubblica di scambio dipende dal raggiungimento di questa partecipazione, che non è rinunciabile e rappresenta un nuovo capitolo nelle strategie di mercato. Ma cosa significa tutto ciò per gli investitori? Scopriamolo insieme.

L'efficacia dell' offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca è subordinata al conseguimento di una partecipazione rappresentativa di almeno il 35% dei diritti di voto esercitabili in assemblea. Lo si legge nel prospetto dell' aumento di capitale pubblicato dal Monte. Questa soglia, a differenza di quella del 66,67%, non è rinunciabile, si legge nel documento.

