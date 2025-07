meno dieci giorni al ritiro trigoria pronta ad accogliere gasperini

Meno dieci giorni al ritiro di Trigoria, il quartier generale che accoglierà Gasperini e la Roma per una stagione ricca di sfide e novità. Domenica 13 luglio segnerà l’avvio ufficiale dei lavori, con i primi allenamenti sotto la guida del nuovo tecnico. Quest’anno, niente viaggi oltreoceano: la preparazione si concentrerà inizialmente a Trigoria, per poi proseguire a inizio agosto con...

Domenica 13 luglio, al centro tecnico “Fulvio Bernardini” di Trigoria, scatterà ufficialmente la stagione 202526. Con l’inizio del ritiro e dei primi allenamenti ufficiali sotto la guida di Gian Piero Gasprerini, la Roma si prepara a scrivere il primo capitolo di un’annata che promette emozioni e battaglie. Quest’anno non ci saranno viaggi oltreoceano: la preparazione si svolgerà inizialmente a Trigoria, per poi proseguire a inizio agosto con il trasferimento in Inghilterra, nel cuore del St George’s Park di Burton Upon Trent. Con il ritorno delle doppie sedute di allenamento, autentico marchio di fabbrica del Gasp, la squadra si appresta ad affrontare un lavoro fisico e mentale ad alta intensità, pensato per costruire un gruppo solido e pronto a competere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it