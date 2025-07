Nuoto 4×200 stile libero femminile azzurra d’oro negli Europei giovanili a Samorin!

Il sipario si chiude sulla terza giornata degli Europei giovanili di nuoto a Samorin, e l’Italia brilla ancora di più! Le nostre ragazze della staffetta 4x200 stile libero hanno conquistato un oro storico, stabilendo il nuovo record europeo juniores con il sorprendente tempo di 7:56.06. Una prestazione eccezionale che conferma il talento e il cuore azzurro. Sono eventi così che scrivono il futuro del nuoto italiano…

Cala il sipario sulla terza giornata degli Europei giovanili di nuoto a Samorin (Slovacchia). L’Italia ha arricchito il proprio medagliere grazie all’ oro straordinario delle ragazze della 4×200 stile libero, che sono andate a prendersi il metallo più pregiato, con annesso nuovo record europeo juniores. Una prestazione sensazionale delle nostre portacolori. Un’affermazione con il crono di 7:56.06 in cui Lucrezia Domina ha aperto in 1:59.69, Bianca Nannucci (campionessa d’Europa dei 200 sl) ha nuotato in 1:59.65, Chiara Sama ha toccato la piastra in 1:59.19 e una straordinaria Alessandra Mao ha concluso in 1:57. 🔗 Leggi su Oasport.it