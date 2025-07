È morto Michael Madsen l’attore aveva 67 anni

Sei venuto a sapere della scomparsa di Michael Madsen, l’attore statunitense celebre per le sue intense interpretazioni e collaborazioni con Quentin Tarantino. A 67 anni, Madsen lascia un’eredità cinematografica ricca di personaggi memorabili e film indimenticabili. Il suo corpo è stato trovato nella sua casa di Malibu a causa di un arresto cardiaco. Nato a Chicago nel 1958, Madsen sarà ricordato soprattutto per i suoi ruoli iconici e la sua versatilità sul grande schermo.

È morto a 67 anni Michael Madsen, attore statunitense celebre per le sue tante collaborazioni con Quentin Tarantino e per una filmografia che conta centinaia di titoli, dai blockbuster alle pellicole indipendenti. Il corpo dell’attore è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Malibù, a seguito di un arresto cardiaco. Nato a Chicago il 25 settembre 1958, figlio di un pompiere e di una scrittrice, Madsen è ricordato soprattutto per i ruoli iconici in film come Le iene, Kill Bill, The Hateful Eight e C’era una volta a. Hollywood, ma la sua carriera è iniziata molto prima, nei primi anni Ottanta, con il debutto in Wargames – Giochi di guerra. 🔗 Leggi su Lettera43.it