Superman e la justice league di smallville si vestono da eroi nel stile di zack snyder

Una recente creazione artistica ripropone l'immagine di Tom Welling nel ruolo di Superman, accompagnata da rappresentazioni stilizzate della Justice League di Smallville. Questi concept art, ispirati allo stile dei film di Zack Snyder, offrono uno sguardo affascinante su come potrebbe apparire un'eventuale evoluzione visiva dei personaggi principali del celebre show televisivo. La possibilità di rivisitare questa versione del supereroe e dell'intera squadra si inserisce in un contesto più ampio di interesse per i fan e per il futuro delle produzioni legate all'universo DC. Significato della ricostruzione del costume di Superman di Smallville.

