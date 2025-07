Cosa c’è nel Big beautiful bill il pacchetto di tagli fiscali e spese voluto da Trump che sposta risorse dai più poveri ai più ricchi

Il "Big Beautiful Bill" di Trump rappresenta un grande cambiamento fiscale, spostando risorse dai più poveri ai più ricchi, e segnando una svolta significativa nelle politiche economiche americane. Dopo intense resistenze e dibattiti, la legge è stata infine approvata, alimentando un aumento dell’indebitamento nazionale. Ma quali sono i veri effetti di questa riforma? Scopriamo insieme cosa cela dietro questa decisione controversa.

Dopo lunghe resistenze da parte di frange di repubblicani preoccupati per l’impatto sui conti pubblici e i tagli ai programmi sanitari, Donald Trump ha ottenuto quel che voleva. La Camera Usa ha approvato in via definitiva il “One Big Beautiful Bill Act ” – questo il nome ufficiale della legge – che traduce in pratica molte promesse elettorali del tycoon al prezzo di un esorbitante aumento dell’indebitamento federale. E, stando ad analisi indipendenti, danneggia le famiglie più povere a vantaggio delle fasce più benestanti. Ecco cosa c’è nel provvedimento che ora è pronto ad approdare allo Studio Ovale per la firma del presidente entro il 4 luglio, il giorno dell’indipendenza, come da desiderata del tycoon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it