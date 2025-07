Telefonata Trump-Putin | il Cremlino rilancia sui negoziati ma guarda anche all’Iran

Una recente telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin apre nuovi scenari diplomatici: Mosca ribadisce la volontà di dialogare con Kiev, senza rinunciare ai propri obiettivi, e si apre anche a una soluzione diplomatica sulla crisi iraniana. Mentre i leader mantengono il focus sulle negoziazioni, resta da capire quali saranno le prossime mosse sul tavolo internazionale e come si evolveranno le tensioni in Medio Oriente e oltre.

Donald Trump e Vladimir Putin si sono sentiti nuovamente. Secondo Mosca, il presidente russo si sarebbe detto “pronto a continuare i negoziati con Kiev”, pur precisando che il Cremlino “non rinuncerà ai suoi obiettivi”. I due leader avrebbero inoltre parlato del dossier iraniano, con lo zar che avrebbe invocato una soluzione diplomatica al problema. Tutto questo, mentre i presidenti non avrebbero affrontato la questione del parziale stop all’invio di armamenti americani all’Ucraina. Nel momento in cui questo articolo è stato pubblicato, la versione americana del colloquio non era ancora stata diffusa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Telefonata Trump-Putin: il Cremlino rilancia sui negoziati, ma guarda anche all’Iran

