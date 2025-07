Eccellenze produttive un francobollo celebra 125 anni Bayer in Italia

Milano si trasforma nel palcoscenico di un grande traguardo: 125 anni di Bayer in Italia celebrati con un prestigioso francobollo, simbolo di eccellenza e innovazione. Un evento che unisce storia, qualitĂ e orgoglio italiano, rafforzando il legame tra il sistema produttivo e il Made in Italy. Questa cerimonia speciale testimonia come le eccellenze produttive siano il cuore pulsante del nostro Paese, e la loro celebrazione continua a ispirare futuri successi.

MILANO (ITALPRESS) – Evento a Milano per festeggiare i 125 anni di Bayer in Italia. Per celebrare l’anniversario è stato emesso un francobollo, parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” e, nella storica sede milanese della multinazionale si è svolta la cerimonia ufficiale di annullo filatelico. Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa in 225mila esemplari, è stato curato dal bozzettista Matias Hermo e simboleggia i tre campi di competenza di Bayer: agricoltura, farmaci di automedicazione e terapie innovative per la salute. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: francobollo - eccellenze - anni - bayer

#Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati al settore farmaceutico: Bayer Italia, nel 125° anniversario, e Chiesi Farmaceutici, nel 90° anniversario. La vignetta dedicata a Bayer Italia r Vai su Facebook

Eccellenze produttive, un francobollo celebra 125 anni Bayer in Italia; Eccellenze produttive, un francobollo celebra 125 anni Bayer in Italia; Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy. Francobolli dedicati al settore farmaceutico: Bayer Italia e Chiesi Farmaceutici.

Eccellenze produttive, un francobollo celebra 125 anni Bayer in Italia - Per celebrare l'anniversario è stato emesso un francobollo, parte della serie tematica "Le eccellenze del sistema pr ... Riporta gazzettadiparma.it

Un francobollo celebra i 125 anni di Bayer in Italia - Per celebrare l’anniversario è stato emesso un francobollo, ... Scrive notizie.tiscali.it