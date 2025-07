Pedalando in sicurezza con Giovanni in ricordo di Iannelli

Sabato 5 luglio, unisciti a noi in un gesto di solidarietà e memoria con "Pedalando in sicurezza con Giovanni", la pedalata non competitiva dedicata alla memoria di Giovanni Iannelli. Partendo da Piazza del Duomo alle 9, il percorso culminerà a Carmignano, davanti al murale che lo ricorda. Un'occasione per celebrare la passione per il ciclismo e promuovere la sicurezza sulle strade, rendendo viva la memoria di un giovane talento scomparso troppo presto.

Prato, 3 luglio 2025 – Sabato 5 luglio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Duomo, torna “Pedalando in sicurezza con Giovanni”, la pedalata non competitiva dedicata alla memoria di Giovanni Iannelli. L'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, condurrà i partecipanti fino a Carmignano, dove si concluderà di fronte al murale che lo ricorda. La manifestazione nasce per onorare la memoria di Giovanni, giovane promessa del ciclismo tragicamente scomparso in Piemonte durante l’arrivo di una gara. Un dramma che ancora oggi chiede giustizia, mentre il padre Carlo continua con coraggio e determinazione a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale per i ciclisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Pedalando in sicurezza con Giovanni”, in ricordo di Iannelli

Sabato 5 luglio p.v. si disputerà la quinta edizione della manifestazione dedicata a Giovanni denominata “Pedalando in Sicurezza con Giovanni”. Trattasi di una pedalata non competitiva, che non necessita di alcuna iscrizione ed alla quale tutti possono parte Vai su X

Domani, giovedì 26 giugno 2025, si svolgeranno le elezioni per la nuova presidenza del CONI. Nessun dubbio sul fatto che il nostro Carlo Iannelli sia il candidato più scomodo, ma certamente quello che potrebbe dare davvero una svolta alla sicurezza nello s Vai su Facebook

