Il dramma della 22enne Martina Gillio morta in palestra per un malore Nei locali non c' era l' aria condizionata

Tragedia nel cuore di Poirino: Martina Gillio, giovane di 22 anni, ha perso la vita in palestra a causa di un malore improvviso. La mancanza di un sistema di aria condizionata e le alte temperature hanno forse aggravato la situazione, aumentando il rischio per chi si allena. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza degli ambienti sportivi e sulla prevenzione. È fondamentale fare luce su quanto accaduto e garantire standard più elevati di tutela.

Non c'è un sistema di aria condizionata nella palestra dove si allenava Martina Gillio, la 22enne colpita da un arresto cardiaco a Poirino, nel Torinese. A confermarlo è chi lavora all'interno della struttura, contattato telefonicamente. Nei locali, al primo piano, ci sarebbero numerose finestre che vengono aperte, soprattutto in questi giorni di caldo, per permettere il ricambio d'aria.

Martina Gillio non è morta per il caldo ma per un aneurisma - I soccorsi anche con un infermiere e un defibrillatore erano stati immediati ma le sue condizioni molto critiche. Scrive rainews.it

