Temptation Island chi sono Marco e Denise | L’ho tradita ma sono cambiato

Un tradimento c'è già stato. Inizia con questo precedente l'avventura a Temptation Island di Denise e Marco, una delle sette coppie che prenderà parte alla 13esima edizione del programma. Denise ha 36 anni ed è una guardia giurata; Marco di anni ne ha 31 e gestisce un B & B. La giovane donna dice senza mezze misure che non riconosce più il proprio compagno e ha scritto al programma proprio per sapere chi è oggi Marco, perché lei – evidenzia candidamente – non lo sa più. Non so se l'amore è corrisposto e, di conseguenza, fatica a fidarsi di lui. A pesare su questa rottura di fiducia c'è un tradimento risalente a tre anni fa, mai davvero superato.