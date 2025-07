Emergenza caldo a Milano presidio medico fisso sulle Terrazze del Duomo | troppi malori tra i turisti

Per fronteggiare l'emergenza caldo che sta colpendo Milano, un presidio medico fisso sarà attivo sulle Terrazze del Duomo da lunedì 7 luglio a venerdì 15 settembre. Durante le ore più calde, professionisti specializzati saranno a disposizione per assistere i turisti e prevenire malori legati al caldo estremo. Un intervento indispensabile per garantire sicurezza e tranquillità a tutti coloro che visitano uno dei simboli della città. Continua a leggere.

Sulle Terrazze del Duomo di Milano, da lunedì 7 luglio al 15 settembre, sarà allestito un presidio medico con personale specializzato che opererà nelle ore più calde della giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: milano - presidio - medico - terrazze

Sciopero (con presidio) dei dipendenti McDonald's di Milano: "Vogliamo il contratto integrativo" - Sabato 17 maggio, i dipendenti di McDonald's Milano daranno vita a uno sciopero di otto ore con presidio, chiedendo con forza la definizione di un contratto integrativo aziendale di gruppo.

Emergenza caldo a Milano, presidio medico fisso sulle Terrazze del Duomo: troppi malori tra i turisti; Caldo e servizi, aggiornamenti per la visita al Complesso Monumentale del; Emergenza caldo, presidio medico sulle terrazze del Duomo.

Emergenza caldo, presidio medico sulle terrazze del Duomo - In considerazione delle alte temperature di questi giorni e di quelle che si potranno verificare per tutta l'estate, sulle terrazze del Duomo di Milano, che sono visitabili da parte dei turisti, da lu ... Riporta ansa.it

Emergenza caldo a Milano, presidio medico fisso sulle Terrazze del Duomo: troppi malori tra i turisti - Sulle Terrazze del Duomo di Milano, da lunedì 7 luglio al 15 settembre, sarà allestito un presidio medico con personale specializzato che opererà nelle ... Scrive fanpage.it