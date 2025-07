La città delle donne | Lorenzo Bonechi e la trasfigurazione del femminile al Museo Novecento

La città delle donne di Lorenzo Bonechi al Museo Novecento di Firenze è un affascinante viaggio tra passato e presente, tra sacro e profano. Un percorso che trasfigura il femminile, svelandone la bellezza ieratica e l’umanità profonda. Attraverso le sue opere, Bonechi ci invita a riflettere sulla memoria iconica del Trecento e sul silenzio delle icone bizantine, rivelando una nuova interpretazione della figura femminile. La mostra celebra la sua arte e il suo lascito, invitandoci a scoprire…

Firenze, 3 luglio 2025 - Per capire il presente guarda nel passato. Nella memoria iconica del Trecento come nel silenzio delle icone bizantine. Alla ricerca costante di bellezza, purezza e rivelazione. E' un viaggio iniziatico tra figure femminili ieratiche e salvifiche, eteree e profondamente umane la pittura di Lorenzo Bonechi, il maestro valdarnese celebrato al Museo Novecento a settant'anni dalla nascita. "La città delle donne" è il titolo della mostra curata da Sergio Risaliti ed Eva Francioli che racconta in venticinque opere la carriera dell'artista, protagonista negli anni Ottanta segnati culturalmente da Transavanguardia, Anacronismo e Pittura colta, e poi transitato sul finire del decennio verso uno stile più rigoroso e controllato, fondato su campiture di colore nette, recupero della gestualità e naturalezza della rappresentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it