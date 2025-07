Palio di Siena la contrada dell’Oca conquista la corsa | l’11esima vittoria di Tittia | VIDEO

Il Palio di Siena regala emozioni senza tempo, e quest’anno la Contrada dell’Oca ha scritto un’altra pagina memorabile. Con Tittia alla guida e Atzeni e Diodoro in coppia vincente, la corsa si è infiammata, culminando con l’11esima vittoria della contrada. Una partenza impeccabile e una strategia perfetta hanno decretato il successo, dimostrando ancora una volta che nel cuore di Siena, la passione per il Palio è viva e vibrante come mai prima.

Atzeni e Diodoro si sono dimostrati una coppia formidabile. L'ottima partenza ha giocato tutto in un Palio che sembrava essere sempre più incerto. La contrada dell'Oca si è dimostrata imbattibile già dalla prima curva quando, liberandosi dall'assedio della contrada della Selva, ha cominciato a dominare la gara

