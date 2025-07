LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 6-3 6-7 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il georgiano vince il tie-break ed allunga il match

Nel emozionante incontro di Wimbledon 2025, il georgiano Basilashvili conquista un tie-break decisivo, allungando il match contro Sonego. La partita è ricca di colpi intensi e momenti sorprendenti, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso. Vuoi vivere ogni singolo scambio in diretta? Clicca qui per aggiornare la partita e non perdere nemmeno un colpo di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Il georgiano può solo toccare la risposta, complice anche un rimbalzo irregolare. 1-2 Gioco Basilashvili: prima vincente per il georgiano. 40-15 Sonego colpisce malissimo il rovescio. La palla arriva lenta a metĂ campo e diventa facile preda del georgiano. 30-15 Brutto back giocato da Sonego con la palla che si ferma in rete. L’italiano aveva il tempo e lo spazio per giocare in top questo passante. 15-15 Rovescio profondissimo di Basilashvili che ruba il tempo all’italiano. 0-15 Basilashvili è pesante nello spostamento in avanti e spedisce in rete la contro smorzata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 6-3, 6-7, 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il georgiano vince il tie-break ed allunga il match

