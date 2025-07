Ucciso da un orso mentre era in gita sui Carpazi | morto in Romania un motociclista italiano

Una tragica fatalità nei Carpazi riaccende il dibattito sulla gestione della fauna selvatica in Romania. Un motociclista italiano, dopo aver immortalato con fotografie e un selfie la sua avventura, ha perso la vita in un incontro fatale con un orso. Questo incidente drammatico sottolinea l’urgenza di strategie più efficaci per preservare sia la sicurezza dei visitatori sia il fragile equilibrio degli ecosistemi montani.

