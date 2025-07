Checco Zalone svelata la data di uscita di Buen Camino | sarà il 25 dicembre 2025

Grande attesa per il ritorno di Checco Zalone! Durante la convention di Medusa Film, è stata annunciata la data di uscita di "Buen Camino": il film arriverà nelle sale il 25 dicembre 2025. Diretto da Gennaro Nunziante, promette ancora una volta risate e avventure in stile Zalone. Le riprese, tra Italia e Spagna, partiranno a luglio. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa imperdibile novità cinematografica!

RICCIONE – Oggi, durante la convention di Medusa Film, è stata annunciata ufficialmente la data di uscita del nuovo attesissimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante: “Buen Camino” sarà nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre 2025. Distribuito da Medusa Film, prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix. Le riprese prenderanno il via nel mese di luglio tra Italia e Spagna. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Checco Zalone, svelata la data di uscita di “Buen Camino”: sarà il 25 dicembre 2025

