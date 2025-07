È morto Diogo Jota del Liverpool Il calcio in lutto

Il mondo del calcio piange la perdita di Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool, scomparso tragicamente insieme al fratello André Silva in un incidente in Spagna. Un dolore profondo che colpisce tutta la comunità sportiva, lasciando un vuoto incolmabile. La notizia scuote gli appassionati e ci ricorda quanto possa essere fragile la vita, anche per le stelle più brillanti. Il calcio si ferma, ma il ricordo di Jota resterà vivo nel cuore di tutti.

Il 28enne giocatore portoghese del Liverpool Diogo Jota è morto assieme al fratello André Silva, anche lui calciatore, in un incidente stradale in Spagna. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - È morto Diogo Jota del Liverpool. Il calcio in lutto

