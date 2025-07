Sicilia | al via due concorsi per 79 funzionari alla Regione

La Sicilia si prepara a rivoluzionare la sua amministrazione con due concorsi rivolti a 79 funzionari direttivi, un passo deciso verso il potenziamento e l’ammodernamento regionale. L’iniziativa, voluta dal governo Schifani e guidata dall’assessore Andrea Messina, rappresenta un’opportunità unica per qualificare il personale e migliorare i servizi pubblici. Scopriamo insieme come questa sfida possa inaugurare una nuova era di efficienza e innovazione nell’isola.

Entra nel vivo il progetto di potenziamento e ammodernamento dell'amministrazione regionale voluto dal governo Schifani: 79 funzionari direttivi entreranno nell'organico a tempo pieno e indeterminato. L'assessorato della Funzione pubblica, guidato da Andrea Messina, ha pubblicato i decreti di approvazione di due concorsi per la categoria D1, dando attuazione al Piano integrato di attività.

La Sicilia si prepara a una svolta significativa con due nuovi concorsi pubblici per 79 funzionari a tempo indeterminato, parte integrante del progetto di potenziamento e modernizzazione dell'amministrazione regionale voluto dal governo Schifani.

