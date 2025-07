Materia bianca a rischio | l’uso serale di tablet e smartphone compromette attenzione e memoria negli studenti

L'uso serale di smartphone e tablet mette a rischio il benessere cerebrale dei preadolescenti. Una recente ricerca della University of Pittsburgh, pubblicata su Jama Pediatrics, rivela che l'eccesso di questi dispositivi può compromettere la materia bianca del cervello, influenzando negativamente attenzione, memoria e umore. Scopriamo insieme come proteggere i giovani dagli effetti nocivi della tecnologia e favorire un equilibrio sano tra digitale e reale.

Una ricerca della University of Pittsburgh, pubblicata su Jama Pediatrics, ha evidenziato come l’uso eccessivo di smartphone e tablet possa alterare la materia bianca del cervello nei preadolescenti, con conseguenze su umore, attenzione e memoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Raccoglie i consensi dei rappresentanti del Governo Meloni, il divieto di utilizzo a scuola degli smartphone anche alle superiori, voluto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e comunicato il 16 giugno ai presidi di tutta Italia con apposita Circolare. Vai su Facebook

